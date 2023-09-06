Стало известно об отсутствии у ООН рычагов для реализации зерновой сделки

Экс-замгенсека ООН Севан: у ООН нет рычагов для реализации зерновой сделки

У Организации Объединенных Наций (ООН) отсутствуют рычаги для реализации зерновой сделки. Об этом заявил экс-замгенсека ООН Бенон Севан, комментируя посреднические усилия генсека организации Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

«То, что генсек ООН проявляет участие [в возобновлении зерновой сделки], — это хорошо, но при этом я могу понять и российскую сторону, которой при заключении соглашения обещали определенные вещи, и обещаний в итоге не сдержали», — указал он.

Севан указал, что при заключении зерновой сделки было оговорено, что Россия также может поставлять на рынок зерно и удобрения, однако эти условия не были выполнены. «Налицо двойные стандарты», — подчеркнул бывший заместитель генсекретаря.

Севан призвал перестать «тыкать пальцем» в Россию, обвиняя ее в срыве сделки. «Либо вы договариваетесь со сторонами соглашения и честно выполняете его, либо в случае невыполнения [условий] признаете, что сделка не работает», — заключил он, отметив, что подход с обвинениями работать не будет.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в рамках саммита по продовольственным системам в Риме подтвердил приверженность международной организации выполнению меморандума по экспорту российского зерна и удобрений. По словам замглавы МИД Сергея Вершинина, вопросы черноморской инициативы стали ключевыми на встрече с генсеком.