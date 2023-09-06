В Сингапуре предупредили об опасности напряженности между США и Китаем

Премьер Сингапура: напряженность между США и КНР разожжет горячие точки в АТР

Напряженность в отношениях между США и КНР разожжет горячие точки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом предупредил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, сообщает сингапурский портал CNA.

В частности, политик выразил обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове. По его мнению, Вашингтону и Пекину следует «продемонстрировать лидерство», конструктивно решая региональные проблемы, а не обостряя ситуацию.

«АСЕАН напрямую заинтересована в этом, поскольку напряженность может легко разжечь существующие горячие точки в регионе и подорвать мир, процветание и стабильность, которыми все мы наслаждались на протяжении десятилетий», — сообщил премьер-министр.

Ранее стало известно, что отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создаст проблемы для формата. Бывший министр иностранных дел Индонезии, принимающей в своей столице иностранные делегации в рамках саммита, Марти Наталегава отметил, что подобное решение является красным флагом, означающим снижение значимости АСЕАН.