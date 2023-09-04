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10:38, 4 сентября 2023Мир

Отсутствие Байдена на АСЕАН создаст проблемы для саммита

Politico: отсутствие Байдена на АСЕАН создаст проблемы для саммита

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Отсутствие президента США Джо Байдена на Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создаст проблемы для саммита. Об этом сообщает Politico.

Бывший министр иностранных дел Индонезии, страны, принимающей в своей столице иностранные делегации в рамках саммита, Марти Наталегава выразил разочарование по поводу неявки Байдена и добавил, что такие красные флаги являются более тревожным символом снижения значимости АСЕАН.

Дипломат отметил, что неспособность АСЕАН эффективно удержать военное правительство Мьянмы от совершения злодеяний в области прав человека и его «оглушительное молчание», когда китайский корабль береговой охраны недавно применил водомет, чтобы заблокировать филиппинское судно снабжения в спорном Южно-Китайском море, подчеркивают, почему стремление группы быть в центре азиатской дипломатии было поставлено под сомнение.

«Прогулы со стороны АСЕАН ведут к неудовлетворенным потребностям, и эти потребности удовлетворяются в других местах», — сказал он.

Ранее стало известно, что возмущение КНР из-за сброса очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции «Фукусима» омрачит атмосферу предстоящего саммита АСЕАН. Премьер-министр Фумио Кисида и премьер Госсовета КНР Ли Цян примут участие в мероприятиях, но, скорее всего, Ли Цян воспользуется этим мероприятием не для улучшения отношений, а для публичного осуждения Японии за ее решение о сбросе воды с тритием.

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    Анжелика Бережная
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