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08:41, 4 сентября 2023Мир

На Западе назвали дипломатические последствия от сброса воды с Фукусимы

Bloomberg: гнев КНР из-за сброса воды с «Фукусимы» обнулит успехи саммита АСЕАН
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Гнев и возмущение КНР из-за сброса очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции «Фукусима» омрачит атмосферу предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а возможно и вовсе обнулит его возможные дипломатические успехи. Такие дипломатические последствия назвали обозреватели агентства Bloomberg.

Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида и премьер-министр Китая Ли Цян примут участие в саммите АСЕАН в Джакарте, но скорее всего, Ли Цян воспользуется этим мероприятием не для улучшения отношений, а для публичного осуждения Японии за ее решение о сбросе воды с тритием.

«Все, что Китай может сделать [на саммите], чтобы посеять разногласия между Японией и ее региональными партнерами, он сделает», — сказал Бейтс Гилл, исполнительный директор Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества в США.

24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начал сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить. Премьер Кисида призвал японцев поддержать рыбаков и есть больше морепродуктов и рассказал, что уже накормил коллег сырыми морепродуктами, выловленными в префектуре Фукусима, где находится АЭС.

Сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1» Главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии. В ответ на эту меру представители университета Окленда обвинили Китай в лицемерии и заявили, что Пекин использовал инцидент, чтобы разжечь антияпонские настроения. По словам местных производителей, их продажи после введения эмбарго упали на 90 процентов.

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    Виктория Кондратьева
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