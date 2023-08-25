Среда обитания
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20:05, 25 августа 2023Среда обитания

Китай обвинили в лицемерии из-за запрета японских морепродуктов

The Guardian: Китай обвинили в лицемерии из-за запрета японских морепродуктов

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Ученые обвинили Китай в лицемерии на фоне ввода запрета на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает The Guardian.

Научное сообщество считает, что Пекин использовал инцидент, чтобы разжечь антияпонские настроения. По их данным, атомные электростанции Китая сбрасывают в океан воду с более высоким уровнем трития по сравнению с жидкостью с «Фукусимы-1». При этом количество вещества в обоих случаях соответствует нормам и не считается опасным для здоровья людей.

«В сброшенной воде должно быть в семь раз меньше трития, чем в питьевой, согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения. Гораздо больше трития попало в океан из-за нормально работающих атомных электростанций в Китае, Северной Корее и Тайване, так как эти станции были первыми расположены на берегах», — заявил доктор Дэвид Крофчек из университета Окленда.

К примеру, китайская электростанция «Фуцин» сбрасывает в океан в три раза больше трития, чем японская «Фукусима-1». При этом Китай утверждает, что выбросы от этих двух АЭС нельзя сравнивать из-за произошедшей в 2011 году аварии на «Фукусиме-1».

«Есть огромная разница между радиоактивной водой, которая напрямую контактировала с расплавленными активными зонами реактора, и водой от нормально работающих АЭС. Это отходы разного типа, они имеют разные источники и требуют различной обработки», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии 24 августа. Мера была принята сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1».

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    Александра Качан
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