Японцев призвали есть больше рыбы после сброса воды с Фукусимы

Премьер Кисида призвал японцев поддержать рыбаков и есть больше морепродуктов

Власти Японии пообещали помочь и поддержать отечественных производителей морепродуктов после того, как Китай запретил импорт японских товаров из-за сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Разработать меры поддержки для отрасли должны в течение недели, в эфире телеканала NHK пообещал премьер страны Фумио Кисида, его слова приводит РИА Новости.

Кисида также призвал соотечественников разнообразить свой рацион и есть больше рыбы. Таким образом они смогут помочь властям и поддержать местных производителей, отметил он.

24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Этап пробного сброса продлится 17 дней, всего планируют высвободить 7800 кубометров воды. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить.

Представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан предупредил, что сброс воды с АЭС не является безопасным, так как никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе. В этом смысле оценка Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) крайне недостаточная, заявил эксперт.

Сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1» главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии. К эмбарго присоединилась также Южная Корея: власти заявили о запрете импорта морепродуктов из восьми японских префектур и 27 сельскохозяйственных продуктов из 15 префектур. При этом представители университета Окленда обвинили Китай в лицемерии и заявили, что Пекин использовал инцидент, чтобы разжечь антияпонские настроения.