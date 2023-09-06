В США признали провал стратегии сдерживания Китая

Foreign Policy: США нужна новая стратегия сдерживания Китая

США нужно принять новую стратегию по сдерживанию Китая, так как нынешняя показала свою неэффективность. К таким выводам приходит в своей колонке для Foreign Policy глава центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк.

«На протяжении более трех десятилетий глобальное превосходство вооруженных сил США было камнем, на котором строилась политика безопасности США. Но распространение технологий, растущие глобальные проблемы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов против Китая» , — считает эксперт.

Он отмечает, что смещение баланса сил и географическая близость увеличивает шансы Китая на победу в гипотетической войне с Тайванем. При этом война из-за острова не гарантирована, так как Пекин опасается значительных издержек от конфликта, добавляет Кларк.

Автор приходит к выводу, что Соединенным Штатам необходимо подпитывать данное чувство у китайских элит, что позволит в долгосрочной перспективе одержать успех в сдерживании КНР.

Ранее в Сингапуре предупредили об опасности напряженности между США и Китаем. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выразил обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове. По его мнению, Вашингтону и Пекину следует «продемонстрировать лидерство», конструктивно решая региональные проблемы, а не обостряя ситуацию.