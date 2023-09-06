Во Франции спрогнозировали завершение конфликта на Украине на условиях России

Французский генерал Делавард: РФ завершит украинский конфликт на своих условиях

Французский генерал Доминик Делавард в эфире программы «Соловьев LIVE» заявил, что контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы. Выпуск доступен на платформе Rutube.

По его словам, никакой надежды для Киева нет. «Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России. Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России», — сказал генерал.

Делавард подчеркнул, что украинский конфликт идет не только на поле боя, но и в политике и экономике. Он добавил, что в геополитической борьбе принимает участие весь мир.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия при необходимости способна взять Одессу для завершения конфликта на Украине. Он также добавил, что в случае отказа Киева от переговоров после подобных маневров российским войскам не останется никакого выбора, кроме как наступать до границ Польши и Румынии.