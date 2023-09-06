Россиянин утонул на глазах очевидцев в Сочи

Мужчина утонул на глазах очевидцев у пляжа в поселке Лазаревское

Купавшийся в море россиянин утонул у центрального пляжа в поселке Лазаревское на глазах очевидцев. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что 4 сентября мужчина зашел в воду, а спустя некоторое время был найден без признаков жизни. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее британский турист поехал в отпуск с семьей в Португалию и утонул в бассейне отеля. 27-летнего мужчину обнаружили в воде с остановившимся сердцем и пытались спасти, однако все попытки были безуспешными.