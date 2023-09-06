В петербургском военкомате объяснили информацию об увеличении срока службы

Военком Петербурга опроверг рассылку повесток с информацией об увеличении службы

В военкомате Санкт‑Петербурга объяснили изданию «Подъем» получение жителями города «повесток» с информацией якобы о будущем увеличении срока службы в армии.

В отделе подготовки и призыва граждан военного комиссариата Санкт‑Петербурга назвали эти данные «либо недопониманием, либо фейком». «Срок службы не увеличится. А что будет дальше, в 2024 году — будем смотреть на развитие событий», — добавили в ведомстве.

Издание «Фонтанка» также приводит слова начальника отделения по работе с гражданами военкомата города Владимира Огурченкова, который опроверг рассылку подобных «повесток». Он указал, что в них отсутствуют печати и подписи. «По крайней мере, военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали», — добавил Огурченков.

Военкомы Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга также опровергли «Фонтанке» рассылку подобных «повесток».

Ранее в сети появилась фотография «повестки», которая якобы предупреждает о планируемом увеличении срока службы. Фотографию в редакцию «Фонтанки» 6 сентября прислал житель Санкт-Петербурга. В конце текста находится напоминание о 12-месячном сроке срочной службы, однако в последнем абзаце говорится якобы о планируемом увеличении сроков.