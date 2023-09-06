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18:49, 6 сентября 2023Среда обитания

Воздух во всем мире станет опаснее для здоровья

ВМО: качество воздуха глобально ухудшится из-за изменения климата
СюжетЛесные пожары:

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Во всем мире станет опаснее дышать, поскольку глобальное потепление ведет к ухудшению качества воздуха. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Эксперты отмечают, что экстремальная жара усиливает лесные пожары, дым от которых делает воздух небезопасным для здоровья людей. Содержащиеся в дыме химические вещества также наносят ущерб растениям, экосистемам и сельскохозяйственным культурам. В том числе пожары приводят к выбросам углекислого газа, который способствует изменению климата.

Отмечается, что жара и загрязнение воздуха представляют наибольшую опасность для жителей мегаполисов. Высотная застройка влияет на характер ветра и среднюю температуру окружающей среды, вызывая эффект «теплового острова». По этой причине в крупных городах еще теплее, чем в остальных населенных пунктах.

Согласно прогнозам ВМО, климатическая ситуация и состояние воздуха продолжат ухудшаться, так как лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Крупные лесные пожары произошли в Канаде, США и Средиземноморском регионе, а дым от них добрался до Арктики.

Ранее сообщалось, что прошедший август стал самым жарким последним месяцев лета. Июнь и июль в текущем году также оказались рекордно теплыми.

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    Александра Качан
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