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14:32, 6 сентября 2023Среда обитания

Человечество пережило самый жаркий август в истории

Copernicus: в 2023 году человечество пережило самый жаркий август в истории

Фото: Jon Nazca / Reuters

Август 2023 года стал самым жарким августом в истории для всего мира. О том, что человечество пережило рекордно теплый последний месяц лета, сообщает служба Евросоюза Copernicus, передает Reuters.

Эксперты фиксируют рекордные глобальные температуры третий месяц подряд. Июнь и июль также стали самыми жаркими, при этом июль оказался самым теплым месяцем в целом. По оценкам службы, температура в августе на 1,5 градуса Цельсия превысила средний показатель доиндустриального периода.

Заместитель главы Copernicus Саманта Берджес отметила, что научные данные говорят сами за себя. «Мы продолжим наблюдать новые климатические рекорды и более интенсивные и частые экстремальные погодные условия, влияющие на жизни людей и экосистемы, пока не перестанем загрязнять атмосферу парниковыми газами», — пояснила она.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений. По его словам, это говорит о необходимости активизировать усилия по борьбе с глобальным потеплением.

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    Александра Качан
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