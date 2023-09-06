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12:38, 6 сентября 2023Среда обитания

В ООН объявили о начале климатического кризиса

Глава ООН Гутерриш: лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений
СюжетЛесные пожары:

Фото: Jon Nazca / Reuters

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений — это говорит о необходимости активизировать усилия по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова передает РИА Новости.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», — подчеркнул Гутерриш. Глава международной организации отметил, что негативные изменения на планете происходят быстрее, чем люди успевают бороться с их последствиями — экстремальными погодными явлениями, которые обрушились на многие регионы мира.

«Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата», — заявил Гутерриш и добавил, что у человечества еще есть шанс избежать худшего.

Ранее эксперт по климату Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН сообщил, что экстремальная жара в Европе летом уже стала новой климатической нормой. Доказательством тому могут послужить масштабные лесные пожары в Греции, аномальная жара в Италии, наводнения и оползни в Греции и температурные рекорды в Турции.

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    Нина Ташевская
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