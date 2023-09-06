В США раскрыли ключевую проблему ВСУ

Forbes: ВСУ не справляются с ремонтом западной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не справляются с ремонтом техники западного производства, заявили изданию Forbes военные аналитики.

По словам экспертов, украинским войскам требуются огромные партии запчастей, чтобы они могли самостоятельно починить автомобили. Также ситуацию осложняет тот факт, что машины, которые должны оттащить поврежденную технику, становятся целями для российской армии. В результате подбитые западные танки остаются на поле боя, не дождавшись эвакуации и ремонта.

«Какими бы серьезными ни были сейчас потребности Украины в ремонте, они скоро станут еще хуже», — отметил автор материала, подчеркнув, что ремонт украинской техники должен стать приоритетом.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что изменение оборонительной доктрины российским командованием повлияло на ход контрнаступления ВСУ. По его словам, киевское командование оказалось не готово к боестолкновениям на обширных и плотных минных полях.