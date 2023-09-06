Американский политик Барака: США продолжат конфликт на Украине для ослабления РФ

Вашингтон продолжает конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в социальной сети X (ранее Twitter) американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

По его словам, нет никаких оправданий курсу американской стороны в отношении конфликта на Украине. «Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию», — раскрыл он план Запада против РФ. По мнению политика, США «плевать на украинский народ».

Ранее Барака заявил, что ЦРУ и Пентагон заранее знали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к провалу. Также он рассказал, что Запад не стесняется лгать об изоляции президента РФ Владимира Путина. По его словам, американские журналисты пишут ложь, что лидера России изолировали от всего мира, хотя по факту была нарушена коммуникация Москвы со странами Запада, население которых составляет всего 10 процентов от мирового.