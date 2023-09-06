Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 6 сентября 2023Мир

Американский политик раскрыл план Запада против России на Украине

Американский политик Барака: США продолжат конфликт на Украине для ослабления РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вашингтон продолжает конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в социальной сети X (ранее Twitter) американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

По его словам, нет никаких оправданий курсу американской стороны в отношении конфликта на Украине. «Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию», — раскрыл он план Запада против РФ. По мнению политика, США «плевать на украинский народ».

Ранее Барака заявил, что ЦРУ и Пентагон заранее знали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к провалу. Также он рассказал, что Запад не стесняется лгать об изоляции президента РФ Владимира Путина. По его словам, американские журналисты пишут ложь, что лидера России изолировали от всего мира, хотя по факту была нарушена коммуникация Москвы со странами Запада, население которых составляет всего 10 процентов от мирового.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    Американский политик раскрыл план Запада против России на Украине

    В России командующих армией и дивизией арестовали по обвинению во взяточничестве

    В Подмосковье вор проделал отверткой дыру в стене магазина и попал на видео

    В США раскрыли подробности о переговорах по Украине

    Герой России объяснил причины краха методов НАТО на Украине

    В США высказались о вероятности встречи Байдена с Си Цзиньпином в Сан-Франциско

    Байден в ближайшее время встретится с Зеленским

    Российский офицер рассказал о боях за Работино

    Солист «На-на» рассказал о болезни сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости