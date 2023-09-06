Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:29, 6 сентября 2023Экономика

В России предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций

«Известия»: депутаты предложили запретить деятельность МФО в России

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Соответствующий законопроект был подготовлен к внесению в Госдуму, пишут «Известия».

«Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется, актуальность отмены обусловлена нынешним социально-экономическим положением в стране. В документе говорится, что по итогам 2022 года займы от МФО взяли более 17 миллионов россиян (+3,1 миллиона к концу 2021 года) на 608 миллиардов рублей.

Авторы законопроекта напомнили о том, что с 1 января текущего года в стране действуют новые правила кредитов и займов. Однако, как подчеркивается, «тревожной тенденцией является то, что традиционно около 20 процентов граждан обращаются в МФО ввиду низкого дохода».

Также уточняется, что около 40 процентов заемщиков имеют испорченную кредитную историю. Позитивными последствиями отмены вышеназванного закона станут исключение из практики выдачи кредитов по чрезвычайно высоким ставкам, а также защита малообеспеченных слоев населения от взятия на себя непосильных финансовых обязательств, резюмировали авторы инициативы.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2023 года Центробанк выявил в Москве 137 так называемых «черных кредиторов» — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Речь идет о мошенниках, которые незаконно выдают россиянам займы под 1000 процентов годовых и используют нелегальные методы возврата задолженности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне. Каковы выводы независимой комиссии?

    В Чехии допустили проведение выборов на Украине

    Джонни Депп прокомментировал слухи о романе со звездой «Уэнсдэй»

    Протеже Шляпы-младшего осужден на десятилетний срок

    Наоми Уоттс рассказала о преимуществах секса в менопаузу

    Доктор Павлова назвала способ улучшить работу сердца у мужчин без таблеток

    В России предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций

    Володин анонсировал замену списанных машин депутатов на российские марки авто

    Курс доллара превысил 98 рублей

    В ЛНР рассказали о попытке Киева остановить прорыв под Купянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости