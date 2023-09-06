«Известия»: депутаты предложили запретить деятельность МФО в России

В России предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Соответствующий законопроект был подготовлен к внесению в Госдуму, пишут «Известия».

«Законопроектом предусматривается признание утратившим силу закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется, актуальность отмены обусловлена нынешним социально-экономическим положением в стране. В документе говорится, что по итогам 2022 года займы от МФО взяли более 17 миллионов россиян (+3,1 миллиона к концу 2021 года) на 608 миллиардов рублей.

Авторы законопроекта напомнили о том, что с 1 января текущего года в стране действуют новые правила кредитов и займов. Однако, как подчеркивается, «тревожной тенденцией является то, что традиционно около 20 процентов граждан обращаются в МФО ввиду низкого дохода».

Также уточняется, что около 40 процентов заемщиков имеют испорченную кредитную историю. Позитивными последствиями отмены вышеназванного закона станут исключение из практики выдачи кредитов по чрезвычайно высоким ставкам, а также защита малообеспеченных слоев населения от взятия на себя непосильных финансовых обязательств, резюмировали авторы инициативы.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2023 года Центробанк выявил в Москве 137 так называемых «черных кредиторов» — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Речь идет о мошенниках, которые незаконно выдают россиянам займы под 1000 процентов годовых и используют нелегальные методы возврата задолженности.