В ЦБ рассказали о выдающих кредиты под 1000 процентов мошенниках

ЦБ: число выявленных в Москве черных кредиторов выросло почти в полтора раза

За первую половину 2023 года Центробанк выявил в Москве 137 так называемых «черных кредиторов» — почти в полтора раза больше, чем годом ранее, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на начальника Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления ЦБ по ЦФО Антона Сайкина.

Речь идет о мошенниках, которые незаконно выдают россиянам займы под 1000 процентов годовых и используют нелегальные методы возврата задолженности, пояснил он. Например, они тайно навязывают кредиты под видом услуг хранения. Клиенту предлагают оставить вещь на хранение, получив за нее обеспечительный платеж. Через определенный срок вещь должны вернуть при возврате платежа и уплате комиссии за хранение.

С клиентом даже заключают договор хранения. Однако на деле клиент получает заем под залог имущества, где обеспечительный платеж является суммой займа, вещь — залогом, а комиссия за хранение — процентом за пользование деньгами.

Кроме того, черные кредиторы рекламируют себя в соцсетях и мессенджерах, маскируясь под легальные микрофинансовые организации и предлагают мгновенные онлайн-займы. Чтобы вернуть просроченную задолженность, такие мошенники могут действовать незаконно, например, использовать метод «утюга и паяльника», рассказал Сайкин.

При этом он напомнил, что такие организации не имеют права выдавать потребительские займы — для этого нужно иметь лицензию ЦБ и состоять в реестре регулятора. За 6 месяцев 2023 года в России было возбуждено 70 уголовных и более 300 административных дел против «черных кредиторов». Также ЦБ разделегировал 5 тысяч принадлежащих им доменов в интернете.

Ранее в ВТБ выяснили, что мошенники в России стали притворяться сотрудниками «Госуслуг» и Центробанка и убеждать россиян положить деньги на депозит в банке. Злоумышленники объясняют, что после роста ключевой ставки и следующего за ним повышения ставок по вкладам в банках это стало выгодно. Гражданину рассказывают, что он может разместить средства на «безопасном» счете и даже получить дополнительные деньги с накоплений, так называемый кешбэк.