На модернизацию аэровокзала в Кургане направили более 100 миллионов рублей

Аэропорт Кургана направил на модернизацию аэровокзала более 100 млн рублей

В Кургане завершается реконструкция аэровокзального комплекса, на выполнение работ аэропорт города выделил более 100 миллионов рублей. Как уточняет со ссылкой на исполнительного директора аэропорта Дмитрия Коваленко «Интерфакс», капитальный ремонт проводится уже три года.

«Средств [израсходовано] — более 100 млн рублей. В ближайшее время [все работы по реконструкции] мы закончим», — заявил он, беседуя с журналистами в рамках мероприятий, приуроченных 100-летнему юбилею аэропорта.

Посетивший праздничные мероприятия губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что власти региона планируют реконструировать и взлетно-посадочную полосу. По его словам, приступить к выполнению этой задачи собираются в 2027 году. Шумков пояснил, что полоса «рабочая, с ней все хорошо, но время идет, через несколько лет придется ремонтировать».

Раньше сообщалось, что на Куршской косе в Калининградской области реконструировали одну из экотроп — «Высота Эфа».