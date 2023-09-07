Художник из Челябинска собрал коллекцию редких этикеток от алкогольных напитков

Художник из Челябинска Александр Люкчаров собрал коллекцию этикеток от алкоголя

Художник из Челябинска Александр Люкчаров собрал коллекцию редких этикеток от алкогольных напитков. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

«Однажды увидел, как один человек из очень уважаемого мной семейства замачивает в ведре пустые бутылки из-под вина для того, чтобы свести этикетку. Меня это заинтересовало. А вообще, в советское время каких только коллекционеров не было», — вспоминает Люкчаров. Он также отмечает, что ранее увлекался коллекционированием почтовых марок.

Художник рассказал, что встречал людей, которые собрали этикетки, но в какой-то момент решили их продать за небольшую плату. Так, он обменивал пару бутылок коньяка на целые подборки бутылочных этикеток, и его коллекция пополнялась. Мужчина считает себя «ненастоящим» коллекционером, поскольку не знает точное количество собранных этикеток.

Он подчеркивает, что никогда их не считал и не собирается этого делать. Однако у него есть любимые экземпляры. Среди них — советские пивные этикетки в форме бляхи немецкого жандарма. «И водочная продукция 90-х. Это моя отдельная любовь. Там столько пафоса в надписях при неказистой полиграфии, — делится Александр. — Думаю, когда-нибудь все это войдет в учебники истории России как пример вопиющей диверсии против народа».

В июне в Музее истории Томска открылась выставка «Спички и их этикет». В экспозицию вошли спичечные этикетки от томской фабрики «Сибирь», представлено более 1600 экземпляров.