В Томске открылась выставка спичечных этикеток фабрики «Сибирь»

В Музее истории Томска 20 июня открылась выставка «Спички и их этикет». Об этом сообщает «Томский обзор».

В экспозицию вошли спичечные этикетки от томской фабрики «Сибирь», представлено более 1600 экземпляров. Самая ранняя из них датируется началом XX столетия, самая поздняя — 2008-м, годом закрытия предприятия.

Организаторы уточнили, что выставка будет работать до конца лета.

Ранее стало известно, что в Вологодской области открылась выставка о визитных карточках. В экспозиции показаны дамские и семейные визитки, а также визитные карточки студентов, служащих, делопроизводителей и представителей интеллигенции. На старых визитных карточках было много разных шрифтов, и делались они на тисненой бумаге. Экспозиция будет открыта до 28 июля.