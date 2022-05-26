В Вологодской области пройдет выставка о визитках из прошлого столетия

В Вологодской области пройдет выставка о визитках из прошлого столетия

В Вологодской области открылась выставка «О визитах и визитках», посвященная визитным карточкам, правилам их оформления и использования в России, а также об особенностях визитного этикета позапрошлого столетия. Об этом сообщает портал Cultinfo.

В экспозиции показаны дамские и семейные визитки, а также визитные карточки студентов, служащих, делопроизводителей и представителей интеллигенции. Старые визитные карточки обладали обильными шрифтами и делались на тисненой бумаге. Визитками обменивались, дарили их на память, кроме того, они служили «открытками» — на оборотах писали поздравления и послания.

На выставке также представлены костюмы, предметы быта, художественные произведения и старинные фотоальбомы конца XIX-начала ХХ веков из собрания Вологодского музея-заповедника.

Выставка «О визитах и визитках» будет работать до 28 июля.

Ранее сообщалось, что в Уфе открылась выставка наивного искусства «Дар». На выставке представлены работы авторов из городов Уфа, Белебей, Ишимбай, Стерлитамак, Иглинского, Кармаскалинского, Чишминского, Учалинского, Уфимского, Белорецкого, Туймазинского районов.