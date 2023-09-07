Священники на вертолете окропили российский регион десятками литров святой воды

Священники на вертолете окропили район Калужской области святой водой

Священники Русской православной церкви (РПЦ) окропили святой водой Козельский район Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Совершить молитвенный облет служителям РПЦ, которые молились о мире и благополучии, помогли военнослужащие Козельской ракетной дивизии. Полет продлился около часа, за это время было израсходовано примерно сто литров святой воды, разлитой по пятилитровым бутылкам.

По словам одного из священников, о проведении облета с командованием дивизии договорились в апреле этого года, «на Пасху». Козельский район облетели по периметру, также святую воду распылили над «военными точками» и городом, добавил священнослужитель.

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