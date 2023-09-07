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16:19, 7 сентября 2023Россия

Священники на вертолете окропили российский регион десятками литров святой воды

Священники на вертолете окропили район Калужской области святой водой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Священники Русской православной церкви (РПЦ) окропили святой водой Козельский район Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Совершить молитвенный облет служителям РПЦ, которые молились о мире и благополучии, помогли военнослужащие Козельской ракетной дивизии. Полет продлился около часа, за это время было израсходовано примерно сто литров святой воды, разлитой по пятилитровым бутылкам.

По словам одного из священников, о проведении облета с командованием дивизии договорились в апреле этого года, «на Пасху». Козельский район облетели по периметру, также святую воду распылили над «военными точками» и городом, добавил священнослужитель.

Ранее в Запорожской области освятили Запорожскую атомную электростанцию ЗАЭС. Какие именно объекты на ЗАЭС были освящены, представители станции не уточнили.

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    Алан Босиков
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