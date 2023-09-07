Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:02, 7 сентября 2023Из жизни

Охотники луком и стрелами отбились от напавшего на них медведя-гризли

В США охотники столкнулись с медведем и отбились от него луками и стрелами

Фото: Jorel Cuomo / National Park Service / Reuters

В США двое охотников-лучников отбились от крупного медведя-гризли, который напал на них. Об этом сообщается на официальном сайте штата Айдахо.

Двое охотников столкнулись с медведем, когда искали лося в национальном парке Island Park Reservoir в штате Айдахо. Он сразу же кинулся на них, но они успели поднять луки и выстрелить. Две стрелы попали в цель и обезвредили хищника. Охотники не пострадали.

После инцидента мужчины сразу позвонили в экстренные службы, чтобы сообщить о произошедшем. Поскольку гризли находятся под охраной штата, Департамент охоты и рыболовства Айдахо провел расследование. Эксперты подтвердили, что выстрелы были произведены с близкого расстояния в ходе самообороны.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Власти штата советуют жителям и туристам в случае поездок на природу всегда иметь с собой отпугивающий медведей спрей, не ходить в лес в одиночку, производить побольше шума, подвешивать еду и мусор повыше на деревья и не хранить их рядом с палатками.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида женщина спасла декоративного поросенка от медведя. Медведь сломал виниловую ограду на придомовом участке и попытался съесть питомца американки.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    В США оценили ситуацию на Украине

    Российского студента приговорили к шести годам колонии за госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости