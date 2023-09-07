Охотники луком и стрелами отбились от напавшего на них медведя-гризли

В США охотники столкнулись с медведем и отбились от него луками и стрелами

В США двое охотников-лучников отбились от крупного медведя-гризли, который напал на них. Об этом сообщается на официальном сайте штата Айдахо.

Двое охотников столкнулись с медведем, когда искали лося в национальном парке Island Park Reservoir в штате Айдахо. Он сразу же кинулся на них, но они успели поднять луки и выстрелить. Две стрелы попали в цель и обезвредили хищника. Охотники не пострадали.

После инцидента мужчины сразу позвонили в экстренные службы, чтобы сообщить о произошедшем. Поскольку гризли находятся под охраной штата, Департамент охоты и рыболовства Айдахо провел расследование. Эксперты подтвердили, что выстрелы были произведены с близкого расстояния в ходе самообороны.

Власти штата советуют жителям и туристам в случае поездок на природу всегда иметь с собой отпугивающий медведей спрей, не ходить в лес в одиночку, производить побольше шума, подвешивать еду и мусор повыше на деревья и не хранить их рядом с палатками.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида женщина спасла декоративного поросенка от медведя. Медведь сломал виниловую ограду на придомовом участке и попытался съесть питомца американки.