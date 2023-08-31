Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:36, 31 августа 2023Из жизни

Медведь сломал ограду и попытался похитить декоративного поросенка

Во Флориде медведь предпринял попытку похитить декоративного поросенка

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В американском штате Флорида, недалеко от города Орландо, женщина спасла декоративного поросенка от медведя. Об этом сообщает Miami Herald.

Медведь сломал виниловую ограду на придомовом участке и попытался съесть бегающего по лужайке декоративного домашнего поросенка. Питомец выжил лишь благодаря усилиям хозяйки, которой удалось отпугнуть хищника. После этого женщина позвонила в полицию и вызвала патруль.

На случай если медведь предпримет новую попытку похитить поросенка, правоохранители остались дежурить на месте происшествия, пока рабочие чинили сломанный забор. Однако хищник так и не вернулся.

По итогам происшествия офис шерифа выпустил пресс-релиз, в котором предупредил окрестных жителей об опасности.

Попытка похищения поросенка была пресечена хозяйкой, и медведь сбежал к моменту прибытия полиции. (...)] Бурые медведи охотятся на кабанов в дикой природе, поэтому будьте внимательны, если отпускаете ваших животных во двор (собак, кошек и да, даже поросят)

из сообщения офиса шерифа
Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Из-за активного строительства во Флориде жилые дома часть примыкают к лесистым или болотистым территориям и национальным паркам, где обитают дикие животные, в том числе медведи, аллигаторы и змеи. По мере сокращения естественной среды обитания они все чаще оказываются рядом с людьми и даже забираются в дома.

Ранее сообщалось, что в США медведь ворвался в дом 82-летней женщины и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    Школьников в России подготовят с помощью комиксов

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник

    Звезда «Оппенгеймера» смирилась со своим целлюлитом

    Лавров рассказал о раздражении Запада независимой линией Турции

    Власти США проверят Tesla из-за секретного дома Маска

    Глава МИД Турции анонсировал встречу с Шойгу 1 сентября

    На Украине объяснили отказ Германии поставлять ВСУ ракеты Taurus

    Глава МИД Турции раскрыл место встречи Эрдогана и Путина

    Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости