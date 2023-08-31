Медведь сломал ограду и попытался похитить декоративного поросенка

Во Флориде медведь предпринял попытку похитить декоративного поросенка

В американском штате Флорида, недалеко от города Орландо, женщина спасла декоративного поросенка от медведя. Об этом сообщает Miami Herald.

Медведь сломал виниловую ограду на придомовом участке и попытался съесть бегающего по лужайке декоративного домашнего поросенка. Питомец выжил лишь благодаря усилиям хозяйки, которой удалось отпугнуть хищника. После этого женщина позвонила в полицию и вызвала патруль.

На случай если медведь предпримет новую попытку похитить поросенка, правоохранители остались дежурить на месте происшествия, пока рабочие чинили сломанный забор. Однако хищник так и не вернулся.

По итогам происшествия офис шерифа выпустил пресс-релиз, в котором предупредил окрестных жителей об опасности.

Попытка похищения поросенка была пресечена хозяйкой, и медведь сбежал к моменту прибытия полиции. (...)] Бурые медведи охотятся на кабанов в дикой природе, поэтому будьте внимательны, если отпускаете ваших животных во двор (собак, кошек и да, даже поросят) из сообщения офиса шерифа

Из-за активного строительства во Флориде жилые дома часть примыкают к лесистым или болотистым территориям и национальным паркам, где обитают дикие животные, в том числе медведи, аллигаторы и змеи. По мере сокращения естественной среды обитания они все чаще оказываются рядом с людьми и даже забираются в дома.

Ранее сообщалось, что в США медведь ворвался в дом 82-летней женщины и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.