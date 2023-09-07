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17:20, 7 сентября 2023Ценности

Блогерша призвала избегать четырех удешевляющих образ осенних трендов

Кадр: @amira.bessette

Блогерша Амира Бессетт перечислила четыре осенних тренда, которые удешевляют внешний вид. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает более полумиллиона подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @amira.bessette призвала избегать кожаных брюк. По ее словам, данный предмет гардероба выглядит неженственно вопреки своей популярности. Юзерша также внесла в список угги. «Я знаю, что для многих они удивительно удобны, однако, если вы хотите выглядеть элегантно этой осенью, я не рекомендую их. Угги не предназначены для дождливой и снежной погоды, так что это не самый лучший выбор», — заявила она.

Кроме того, Бессетт добавила, что образ могут испортить объемные вязаные платья-свитера свободного кроя. «Я люблю осенние платья-свитера, но считаю, что они должны быть хорошо сидящими и хорошего качества, а также соответствующей длины», — пояснила девушка.

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В заключение пользовательница сети отметила замшевые ботинки. «Они, определенно, могут выглядеть стильно, если вы грамотно их стилизуете, но я не советую их покупать», — высказалась она.

Ранее стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на осень 2023 года. По словам эксперта, в текущем сезоне вновь будут актуальны популярные в течение года фасоны. Например, брюки из денима прямого кроя и штаны, расклешенные от колена или от бедра.

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    Екатерина Ештокина
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