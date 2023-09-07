Россиянкам назвали самые модные джинсы на осень

Стилистка Мария Абабкова назвала джинсы клеш и Mom модными осенью 2023 года

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на осень 2023 года. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в текущем сезоне вновь будут актуальны популярные в течение года фасоны. Например, брюки из денима прямого кроя и штаны, расклешенные от колена или от бедра. В то же время специалистка посоветовала обратить внимание на джинсы Mom (джинсы с завышенной талией и прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»).

Что касается посадки, можно выбрать разнообразные варианты. Так, осенью будут лидировать джинсы как с завышенной и обычной линией талии, так и с низкой, пояснила собеседница издания.

Ранее стилистка Надя Иванова призвала россиянок отказаться от покупки четырех предметов гардероба. По словам специалистки, к данному моменту из моды вышли джинсы скинни и облегающие брюки. Кроме того, антитрендом стали приталенные вещи.