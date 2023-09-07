Россиянок призвали отказаться от покупки четырех предметов гардероба

Стилистка Надя Иванова: джинсы скинни и одежда розового цвета вышли из моды

Стилистка Надя Иванова призвала россиянок отказаться от покупки четырех предметов гардероба. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам специалистки, к данному моменту из моды вышли джинсы скинни и облегающие брюки. Кроме того, антитрендом стали приталенные вещи, например блузки, жакеты и пуховики. Также эксперт заявила, что актуальность начала утрачивать востребованная ранее одежда розового цвета.

В то же время устарела обувь с оригинальным дизайном. «Это могут быть кроссовки на широкой подошве, которые были раньше популярны. Также туфли с округленным носом, интересным каблуком или принтом», — пояснила собеседница издания, посоветовав обратить внимание на классические фасоны.

Ранее в сентябре доцент кафедры дизайна и народных художественных ремесел Государственного университета просвещения Наталья Бахлова и стилист Лилия Фаттахова перечислили россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. В первую очередь в список вновь вошли популярные модели на массивной подошве. Также актуальными стали казаки, лоферы и мокасины.