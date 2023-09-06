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12:42, 6 сентября 2023Ценности

Россиянкам перечислили самую модную обувь на осень

Стилистка Лилия Фаттахова назвала лоферы самой модной обувью на осень 2023 года

Фото: David Karp. / Unsplash

Доцент кафедры дизайна и народных художественных ремесел Государственного университета просвещения Наталья Бахлова и стилист Лилия Фаттахова перечислили россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

В первую очередь в список вновь вошли популярные модели на массивной подошве. «Грубая подошва теперь не только на брутальных ботинках со шнуровкой, но и на ботильонах различной длины, и даже на ботфортах. Но в этом сезоне для такой обуви характерен квадратный мыс, ставший трендом еще в прошлом году», — рассказала Бахлова.

При этом Фаттахова назвала актуальными лоферы и мокасины, которые обеспечивают комфорт. «Носите их в классических образах с брючным костюмом, юбкой-карандашом или женственной юбкой плиссе с жакетом или джемпером, джинсами и рубашкой — все эти вещи легко и красиво сочетаются между собой», — посоветовала эксперт.

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Также, по словам дизайнера, в базовую модель женского гардероба перешли казаки. «Актуальны и короткие из светло-молочной замши, и коричневые, и черные кожаные высокие казаки — на любой вкус и цвет», — заявила она. Помимо этого, Фаттахова обратила внимание читателей на жокейские сапоги, а также с широким голенищем.

В заключение стилистка порекомендовала выбирать ботильоны, когда в ботинках и лоферах становится прохладно, а в сапогах еще жарко. «Еще один безупречный вариант для добавления женственности. Ботильоны на невысоком каблуке с широким голенищем очень стильно дополнят трендовые образы», — высказалась она.

Ранее в сентябре стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень. По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными стали тренчи в пастельных оттенках, таких как розовый или мятный.

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    Екатерина Ештокина
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