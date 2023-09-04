Стилистка назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень

Стилистка Анастасия Хохлова: светлый бомбер-авиатор стал самым модным осенью

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальными стали тренчи в пастельных оттенках, таких как розовый или мятный. «Неизменные атрибуты силуэта — двубортность, погоны, пояс с пряжкой — позволяют вписывать такое пальто даже в классические образы, а необычный цвет сделает вещь заметным акцентом», — пояснила она.

Также в список вошли светлый бомбер-авиатор из отталкивающего воду материала и джинсовая куртка рубашечного кроя.

Главное ее преимущество — это возможность носить разными способами: в теплый осенний день такую куртку можно надеть на футболку, сочетая с юбкой в пол, а в прохладную погоду куртка превращается в рубашку, которая хорошо смотрится с расклешенными или прямыми джинсами Анастасия Хохлова стилист

Помимо этого, эксперт посоветовала приобрести в свой гардероб розовые толстовки и свитшоты. Она рекомендовала сочетать их со спортивными штанами и массивными аксессуарами, которые создадут образ в стиле спорт-шик.

В заключение собеседница издания заявила, что необходимо иметь универсальную куртку. «Сегодня в тренде стиль преппи, отсылающий к школьной форме престижных учебных заведений, а также стилистические решения 80-90-х», — отметила она.

В августе стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. В первую очередь специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому образу.