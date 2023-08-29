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19:25, 29 августа 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью

Стилистка Ольга Денега посоветовала приобрести яркий жакет для офиса осенью

Фото: wrangler / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

В первую очередь специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому стилю.

Стоит присмотреться к вариантам с объемным вышитым принтом. Костюмную юбку можно надеть в офис и с другими элементами — например, с однотонной майкой и кардиганом или с оверсайз-свитером. Жакет тоже может заиграть новыми красками, если сочетать его с шелковой юбкой длины миди с небольшим разрезом и кожаными лоферами на платформе. Так мы сможем разнообразить деловой стиль, не выходя за рамки дресс-кода

Ольга Денегастилист

Помимо этого, эксперт посоветовала приобрести яркий жакет и полупрозрачную блузу или топ. «Не бойтесь экспериментировать с цветами и оттенками: желтый, синий, розовый создадут стильный акцент в образе. А сетчатый топ или, к примеру, блузка из органзы добавят вашему образу изюминку», — подчеркнула Денега.

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В заключение специалистка отметила актуальность брюк-палаццо и костюма-тройки, который станет трендом предстоящего сезона. «Жилет белого цвета разбавит костюм в лавандовых тонах и станет причиной восхищенных взглядов коллег. Кроме того, можно выбрать вязаный жилет и надеть его поверх белой рубашки», — уточнила стилистка.

Ранее стилист Владислав Лисовец рекомендовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Эксперт заявил, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы.

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    Екатерина Ештокина
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