Экс-премьер Украины оценил потери ВСУ к концу года в полмиллиона человек

Экс-премьер Украины Азаров предрек потери ВСУ к концу году в 500 000 человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) к концу года составят полмиллиона человек, с такой оценкой выступил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидный прогноз, что к концу года цифра в 500 тысяч будет превзойдена. А что такое 500 тысяч для Украины? Это население крупного областного центра», — сказал он.

Азаров также указал, что киевские власти намеренно не записывают в потери солдат, которые не вернутся с поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Ранее украинская блогерша из Харькова Татьяна Коряк назвала бойцов ВСУ мясом. Она заявила, что ВСУ набирают мужчин без опыта, у которых «нет шансов», а также задалась вопросом, почему нельзя разрешить ситуацию переговорами.