Украинская блогерша назвал бойцов ВСУ мясом

Украинская блогерша из Харькова Коряк назвала бойцов ВСУ мясом

Украинская блогерша из Харькова Татьяна Коряк назвала бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) мясом, об этом сообщает ТСН.

По его информации, в социальных сетях девушка отвечала на вопросы подписчиков. Одна из них пожаловалась, что ее ребенок плачет о папе, который ушел на фронт, в то время как некоторые украинцы уезжают из страны. В ответ Коряк заявила, что «другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни».

Блогерша в одном из постов заявила, что ВСУ набирают мужчин без опыта, у которых «нет шансов», а также задалась вопросом, почему нельзя разрешить ситуацию переговорами.

По данным издания, на страницу Коряк подписано более миллиона человек, после указанных публикаций она закрыла доступ. Она проживает вместе с супругом на Кипре и ведет блог на русском языке. После вызванного публикациями общественного резонанса она объяснила свои высказывания нервным срывом и выразила надежду на наступление мира на Украине.

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