Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:15, 7 сентября 2023Бывший СССР

Украинская блогерша назвал бойцов ВСУ мясом

Украинская блогерша из Харькова Коряк назвала бойцов ВСУ мясом

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинская блогерша из Харькова Татьяна Коряк назвала бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) мясом, об этом сообщает ТСН.

По его информации, в социальных сетях девушка отвечала на вопросы подписчиков. Одна из них пожаловалась, что ее ребенок плачет о папе, который ушел на фронт, в то время как некоторые украинцы уезжают из страны. В ответ Коряк заявила, что «другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни».

Блогерша в одном из постов заявила, что ВСУ набирают мужчин без опыта, у которых «нет шансов», а также задалась вопросом, почему нельзя разрешить ситуацию переговорами.

По данным издания, на страницу Коряк подписано более миллиона человек, после указанных публикаций она закрыла доступ. Она проживает вместе с супругом на Кипре и ведет блог на русском языке. После вызванного публикациями общественного резонанса она объяснила свои высказывания нервным срывом и выразила надежду на наступление мира на Украине.

Ранее в украинской Полтаве избили и задержали 27-летнего фитнес-блогера Романа Заволоку, который ранее оскорбил сотрудника военкомата и плюнул в него.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    10 сентября в России пройдет единый день голосования. Кого и где будут выбирать?

    В России ответили на слова министра обороны Украины о возвращении земель

    Австралию обвинили в «продаже наркотиков»

    Байден обвинили в неуважении из-за внезапного ухода с церемонии

    Составлен топ популярных у россиян кроссоверов

    Посольство России назвало бесчеловечными поставки снарядов с обедненным ураном

    На Украине выступили за полный отказ от русского языка

    Женщина нашла необычный способ отомстить мужу за измену

    Стало известно о спорах относительно проекта заявления G20 по Украине

    На Украине предупредили о возможном срыве отопительного сезона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости