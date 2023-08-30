«РБК-Украина»: в Полтаве избили оскорбившего военкома фитнес-блогера Заволоку

В Полтаве избили и задержали 27-летнего фитнес-блогера Романа Заволоку, который ранее оскорбил сотрудника военкомата и плюнул в него. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

28 августа стало известно, что у Заволоки случился конфликт с сотрудниками военкомата — судя по всему, блогеру попытались вручить повестку. В итоге он оскорбил одного из них и плюнул в него.

Один из сотрудников военкомата заявил, что он ветеран боевых действий и был контужен. «Ты, дурак, сам попался на крючок. Бабки взял, сидишь теперь пацанов кошмаришь», — ответил ему Заволока.

Уже вечером 29 августа правоохранители задержали блогера. Судя по опубликованной фотографии, при задержании его избили.

Ранее полковник Запорожского областного территориального центра комплектования Андрей Гуренко подтвердил законность вручения повесток в общественных местах — будь то пляж или блокпост. При этом остановить автомобиль, чтобы вручить повестку водителю, сотрудники военкоматов не могут — такое право есть только у сотрудников полиции.