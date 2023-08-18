На Украине подтвердили законность вручения повесток на блокпостах и пляжах

В Запорожском ТЦК подтвердили законность вручения повесток в общественных местах

Полковник Запорожского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Андрей Гуренко подтвердил законность вручения повесток в общественных местах — будь то пляж или блокпост. Об этом он заявил журналистам, передает Telegram-канал headlines.

По его словам, закон не запрещает вручать повестки в общественных местах. При этом остановить автомобиль, чтобы вручить повестку водителю, сотрудники военкоматов не могут — такое право есть только у сотрудников полиции.

В июле в поселке Глубокая Черновицкой области очевидцы сняли на видео похищение мужчины сотрудниками военкомата. Люди в форме пытались втолкнуть его в автомобиль на глазах у полицейских. Последние на это никак не отреагировали.

17 августа после ряда громких скандалов президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.