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15:56, 17 августа 2023Бывший СССР

Зеленский подписал указ об увольнении всех военкомов

Президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Документ опубликован на сайте главы государства.

Украинский лидер распорядился ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 августа 2023 года «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины». Контроль за выполнением этого будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов.

11 августа Зеленский анонсировал увольнение областных военкомов. Такое решение было принято на заседании СНБО. Он назвал государственной изменой цинизм и взяточничество. По мнению президента Украины, доверить систему комплектования можно сохранившим достоинство военным, которые были на фронте или больше не могут участвовать в боевых действиях.

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    Кристина Есикова
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