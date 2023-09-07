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13:46, 7 сентября 2023Культура

Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

Шоумен Стас Барецкий выступил против отказа от пейджеров в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Шоумен Стас Барецкий прокомментировал решение прекратить лицензирование пейджинговой связи в России. В беседе с «Лентой.ру» Барецкий назвал преимущества пейджеров и выступил против их отмены в стране, а также рассказал о самом жутком сообщении, которое он получал на пейджер.

«Я до сих пор пользуюсь пейджером, крайне редко пользуюсь телефоном. У меня пейджер старинный, практически неубиваемый, он со мне и в воде плавал, и в огне горел, и в катастрофах был. Конечно, я против того, чтобы отменяли пейджеры. Я вообще считаю, что будущее за пейджерами, и со временем люди откажутся от телефонов, потому что разговаривать надо вживую, а электронно нужно переписываться. (...) Не хочу я телефоном пользоваться, зачем мне с кем-то
разговаривать? А связь мне все равно нужна», — рассказал он.

Когда человек пишет, он десять раз подумает перед тем, как написать, а, когда он говорит, он не думает, его слова опережают мысли: так люди и становятся жертвами мошенников по телефону. (...) Как человек из девяностых, я, конечно, против того, чтобы отказываться от пейджеров: письменные пейджеры нужны, а голосовую форму нужно вообще убрать

Стас Барецкий шоумен

Барецкий объяснил, что использует пейджинговую связь в общении с коллегами, отметив, что в его сфере деятельности пейджеры гораздо удобнее телефонов.

«Я переписываюсь с коллегами по работе, по ритуальному бизнесу, у нас всех есть пейджеры. Это рабочие моменты, и это удобно особенно на кладбище. У пейджеров сильная связь, а вот по мобильному телефону нереально дозвониться, допустим, куда-то в область. Конечно же, пейджеры на кладбищах очень удобны. Я вам даже скажу, что многие специальные службы тоже пользуются пейджерами. Есть и современные виды пейджеров. По ним удобно передавать точные координаты. Их и не взломают», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Он также рассказал о самом жутком случае, связанным с сообщением, полученным на пейджер.

Было сообщение такое: "Я умер". Это было от моего должника, который мне много должен — порядка двух миллионов рублей. Я подумал, что потеряю много денег, стал ему написывать, а он не отвечал. Я решил, что потеряю свои два миллиона рублей. В итоге выяснилось, что он ошибся в сообщении: на самом деле умер не он, а клиент по ритуальному бизнесу

Стас Барецкий шоумен

Ранее из проекта постановления российского правительства стало известно, что Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь в России.

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    Кирилл Садовский
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