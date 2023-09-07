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11:19, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

В России прекратят лицензировать пейджинговую связь

Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь

Фото: Your Hand Please / Shutterstock / Fotodom

Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь в России. Об этом стало известно из проекта постановления Правительства, разработанного ведомством.

В проекте Минцифры «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи» говорится, что технология пейджинга устарела. На территории России она полностью заменена подвижной радиотелефонной связью.

В июне глава ведомства Максут Шадаев заявил, что в России не планируется блокировать видеохостинг YouTube. По его словам, отказаться от сервиса не представляется возможным до тех пор, пока не появится его достойная альтернатива.

Российские абоненты активно использовали пейджеры в 1990-х годах. Их пользователи могли получить текстовое сообщение на свое устройство, но не могли ответить. Чтобы отправить послание, нужно было набрать номер оператора, а после сообщить ему номер или ник адресата и продиктовать текст сообщения.

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    Мария Большакова
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