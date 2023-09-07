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14:06, 7 сентября 2023Россия

Украина впервые обстреляла приграничный российский регион из установки CAESAR

Shot: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской гаубицы «Цезарь»

Фото: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Брянскую область из французской артиллерийской установки CAESAR. Об этом сообщил -канал Shot.

Как стало известно изданию, первый удар из CAESAR по российскому приграничному региону был нанесен накануне вечером, второй — 7 сентября. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал. Населенный пункт, подвергшийся обстрелу, не уточняется. Власти Брянской области информацию не комментировали.

По информации из открытых источников, артиллерийская самоходная установка CAESAR разработана французской компанией Nexter. Она использует снаряды калибра 155 миллиметров. Среди преимуществ установки выделяют большую дальность стрельбы и высокую подвижность при низкой стоимости. Недостатками CAESAR называют плохую проходимость по бездорожью, низкую степень защиты и небольшой боекомплект.

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Ранее сообщалось, что 23 августа ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По территории региона было выпущено 20 таких снарядов. 13 из них сбросили на Погарский район.

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    Константин Лысяков
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