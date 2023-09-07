Юань рухнул до минимума за 15 лет

Курс китайского юаня рухнул до минимума к доллару с 2007 года

После выхода данных по внешней торговле Китая за август, которые засвидетельствовали сохранение проблем во второй экономике мира, курс китайского юаня рухнул до минимума по отношению к доллару с 12 декабря 2007 года, сообщает Financial Times.

Континентальную торговую сессию китайская валюта завершила на уровне 7,3279 юаня за доллар. С начала года юань потерял почти шесть процентов, присоединившись к списку слабейших в плане динамики азиатских валют.

Снижение экспорта и импорта оказалось не столь сильным, как ожидали прогнозы, однако и его хватило, чтобы обесценить усилия, предпринятые государственными банками Китая для укрепления национальной валюты. Так, экспорт упал на 8,8 процента в годовом выражении (9,2 процента в прогнозе), а импорт — 7,3 процента (9 процентов).

Эксперты объясняют ослабление юаня как силой доллара США, так и смягчением денежно-кредитной политики, с помощью которой Пекин хочет перезапустить восстановление экономики, которое оказалось гораздо хуже прогнозов.

К настоящему времени китайские власти по-прежнему воздерживаются от масштабных стимулирующих мер, которые могли бы вдохновить инвесторов. Однако аналитики не исключают, что такая нерешительность является следствием гигантского скрытого долга, который не отражается в отчетности, но ставит под угрозу финансовую стабильность и может привести к полноценному кризису.

Ранее сообщалось, что российский рубль вошел в тройку худших валют мира по отношению к доллару вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.