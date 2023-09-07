Невеста заказала платье за сотни тысяч рублей и расплакалась при примерке

Невеста Наадия Арон из Далласа, США, заказала платье за сотни тысяч рублей и расплакалась при примерке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Работающая риелтором девушка рассказала, что решила приобрести свадебный наряд по индивидуальному эскизу стоимостью три тысячи долларов (примерно 294 тысячи рублей). При этом ей понравился промежуточный вариант изделия, в который она впоследствии надеялась внести коррективы. Однако, по словам клиентки, итоговый вариант предмета гардероба оказался не похож на желаемый и расстроил ее.

На размещенных кадрах Арон позировала в указанном корсетном платье длины макси без бретелей. Наряд имел подкладку из нюдовой ткани и верхний прозрачный слой с кружевными деталями. «Хотите увидеть вещь, которая заставила меня плакать? (...) Это не мое свадебное платье, это просто кусок ткани», — посетовала автор видео.

В августе сообщалось, что невеста Эмили Фаулер заказала свадебное платье в сети и удивилась процессу его распаковки при получении. На кадрах она продемонстрировала предмет гардероба длины мини без рукавов, который был полностью покрыт зеркальными деталями различных форм. При этом юзерша отметила, что на данных элементах находились защитные пленки, которые ей пришлось снимать в течение трех с половиной часов.