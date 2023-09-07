Россиянам дали советы по подготовке дач к зиме

Эксперт Пименов: до наступления холодов деревья важно подкормить

До наступления холодов дачникам важно успеть внести под деревья и кустарники удобрения, рассказал Life специалист Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Сергей Пименов.

Для укрепления корневой системы подойдут удобрения с содержанием калия и фосфора. Сами деревья и кустарники при этом важно обработать инсектицидами. Это нужно сделать до того, как с них опадут листья, поскольку вместе с этим зимующие в листве насекомые спрячутся в землю. Обработку не стоит откладывать на октябрь, отметил специалист. В это время насекомые успеют уйти глубоко в почву.

Кустарники осенью необходимо обрезать. Например, у летней малины обычно удаляют отплодоносившие ветви, а молодые укорачивают. Ремонтантную малину срезают до основания либо оставляют на кусте до пяти сильных ветвей и укрывают кустарник на зиму. Эксперт также посоветовал прополоть междурядья ягодников перед зимой.

После жаркого лета деревьям необходим обильный полив, напомнил эксперт. Молодым деревьям нужно 40 литров воды, взрослым — до 70 литров, крупным — до 100 литров. Полив лучше осуществлять после того, как с деревьев слетела большая часть листвы. Стволы важно побелить водоэмульсионной краской.

Кроме того, осенью с деревьев снимают ловчие пояса. Их сжигают либо обрабатывают средствами против вредителей, чтобы использовать в следующем сезоне. Также нужно выкопать посадочные ямы. Пименов напомнил, что самое удобное время для посадки плодовых деревьев и некоторых кустарников — середина октября, но ямы нужно выкопать за две-три недели до посадки.

Ранее эксперт Елена Горбунова назвала семена, которые дачникам следует сажать осенью. Это чеснок, лук-севок, морковь, а также укроп, петрушка и листовой сельдерей.