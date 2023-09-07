Дачникам назвали лучшие семена для посева перед зимой

Эксперт Горбунова рассказала, что дачникам нужно делать подзимние посевы

Россияне должны сажать семена на даче осенью, чтобы после зимы получить ранние овощи и зелень к столу, заявила агроном Елена Горбунова в разговоре с aif.ru. Она объяснила, что подзимние посевы также помогают дачникам сэкономить силы и время весной, когда посадочная пора в самом разгаре.

Лучшими вариантами для посева перед зимой эксперт назвала чеснок и лук-севок, а также морковь. Кроме того, с большей вероятностью дадут гарантированный урожай укроп, петрушка, листовой сельдерей, кинза, фенхель, анис, тмин.

За ними следуют редис, кресс-салат, руккола и практически все виды капуст: белокочанная, краснокочанная, пекинская, цветная, кольраби, брюссельская, савойская, пак-чой. Из цветов к подзимним посевам благосклонно относятся мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты, дельфиниум, лаванда, примула.

Подзимний посев необходимо делать в почти промерзшую почву — оптимальные сроки наступают в конце ноября. Тем не менее для ряда культур, которым нужно успеть укорениться, крайним сроком будет конец октября. К ним относятся чеснок, лук, мелколуковичные и луковичные цветы.

Однако у такого способа есть и минусы, например, дачникам придется удвоить расход семян: из-за неустойчивых погодных условий увеличиваются риски неудач.

Осенью дачники также должны удобрять яблони и груши сернокислым калием, рассказала ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Приступать к подпитке деревьев она рекомендует после того, как с них будет собран урожай.