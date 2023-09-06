Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:28, 6 сентября 2023Среда обитания

Дачникам назвали необходимое для груш и яблонь осенью средство

Дачникам посоветовали удобрять яблони и груши сернокислым калием перед зимой

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Чтобы яблони и груши успешно пережили зиму, в сентябре их нужно удобрять сернокислым калием, советует эксперт «БелНовости», ученый-агроном Анастасия Коврижных.

Приступать к подпитке деревьев она рекомендует после того, как с них будет собран урожай. Удобрение необходимо вносить в сухом виде из расчета 30 граммов на квадратный метр приствольного круга.

Другим способом подкормки деревьев будет использование монофосфата калия. В этом случае дачникам придется развести 10-15 граммов удобрения в ведре воды. Объема хватит для одного «квадрата» приствольного круга.

Коврижных также отметила, что растениеводы часто выбирают готовые комплексные составы, предназначенные для осеннего применения. Она объяснила, что в них, как правило, содержится минимальное количество азота, который в этот период не нужен яблоням и грушам.

Кроме того, эксперт призвала владельцев дачных участков белить стволы деревьев осенью. Она подчеркнула, что многие дачники проводят побелку только весной, однако делать такую процедуру по ряду причин стоит и в октябре либо ноябре, после завершения листопада и периода частых дождей.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

    В США раскрыли ключевую проблему ВСУ

    Российский «Гонец» установил рекорд по продажам абонентского оборудования

    Названа средняя стоимость студии в Москве после роста цен

    Стали известны детали ухода итальянского фигуриста от Тутберидзе

    Доллару предрекли резкое укрепление к рублю

    Жителя Швеции осудят в России за фальсификацию брачного договора

    Доктор Мясников перечислил причины обильного выпадения волос

    В Греции экипаж парома сбросил опоздавшего пассажира под винты и попал на видео

    Западные страны отказались реагировать на подорожание российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости