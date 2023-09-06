Дачникам назвали необходимое для груш и яблонь осенью средство

Дачникам посоветовали удобрять яблони и груши сернокислым калием перед зимой

Чтобы яблони и груши успешно пережили зиму, в сентябре их нужно удобрять сернокислым калием, советует эксперт «БелНовости», ученый-агроном Анастасия Коврижных.

Приступать к подпитке деревьев она рекомендует после того, как с них будет собран урожай. Удобрение необходимо вносить в сухом виде из расчета 30 граммов на квадратный метр приствольного круга.

Другим способом подкормки деревьев будет использование монофосфата калия. В этом случае дачникам придется развести 10-15 граммов удобрения в ведре воды. Объема хватит для одного «квадрата» приствольного круга.

Коврижных также отметила, что растениеводы часто выбирают готовые комплексные составы, предназначенные для осеннего применения. Она объяснила, что в них, как правило, содержится минимальное количество азота, который в этот период не нужен яблоням и грушам.

Кроме того, эксперт призвала владельцев дачных участков белить стволы деревьев осенью. Она подчеркнула, что многие дачники проводят побелку только весной, однако делать такую процедуру по ряду причин стоит и в октябре либо ноябре, после завершения листопада и периода частых дождей.