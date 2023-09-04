Дачников призвали белить деревья осенью

Агроном Коврижных призвала дачников белить стволы деревьев осенью

Владельцев дачных участков призвали белить стволы деревьев осенью. Такой совет им дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Эксперт отметила, что многие дачники проводят побелку деревьев только весной, однако делать такую процедуру по ряду причин стоит и в октябре либо ноябре, после завершения листопада и периода частых дождей. Она рассказала, что нанесение побелочного состава на стволы деревьев осенью в первую очередь позволит защитить кору от перепадов температуры. Помимо этого, благодаря побелке растения станут гораздо более устойчивыми к вредителям. Наконец, применение этого метода поможет уберечь деревья от негативного влияния отраженных солнечных лучей.

«Зимой на почве, скорее всего, будет много снега. От этой белой поверхности лучи и будут отражаться. Проблема усугубится в начале календарной весны, когда снежный покров еще будет оставаться, а количество солнечных дней явно увеличится. Таким образом, осенняя побелка особенно необходима в том случае, если дачник не уверен, что у него будет возможность побывать на загородном участке в феврале или в первые дни марта», — пояснила Коврижных.

Что касается состава для побелки, то в октябре-ноябре эксперт порекомендовала использовать известковый раствор. Однако она предупредила, что при проведении процедуры ранней осенью стоит применить водоэмульсионную краску, которая не смоется даже в период дождей.

В августе Коврижных посоветовала дачникам приносить на участок шишки, чтобы защитить его от слизней и улиток.