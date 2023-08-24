Среда обитания
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20:11, 24 августа 2023Среда обитания

Дачников призвали приносить на участок шишки

Агроном Коврижных: бороться со слизнями на участке можно с помощью шишек

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Защитить огород от слизней и улиток можно, принеся на участок шишки. Такой совет дачникам дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

По словам эксперта, чтобы избавиться от вредителей, необходимо выложить шишки слоями по периметру участка, заделывая их в почву на глубину пять-семь сантиметров. После этого, заверила агроном, улитки и слизни не смогут проникнуть на дачу.

Кроме того, специалист рассказала, что для плодовых деревьев и ягодных кустарников шишки могут стать идеальным вариантом мульчирующего слоя. Его задача будет заключаться в том, чтобы как можно дольше удерживать воду.

В августе Коврижных предложила владельцам дачных участков бороться с тлей с помощью раствора с содержанием спирта и перекиси водорода.

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    Полина Кислицына
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