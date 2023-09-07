Телезвезда села на шоу в первом ряду и оконфузилась из-за лопнувшего платья

Телезвезда и блогерша Анна Макэвой села в первом ряду на показе в рамках Недели моды и оконфузилась из-за наряда. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Победительница второго сезона австралийской версии шоу «Остров любви» рассказала, что отправилась на мероприятие в асимметричном черном платье с вырезом в районе груди. Однако в то время, как девушка снимала дефиле моделей, одежда лопнула на ней, обнажив бюст. «Все, что я помню, это сидевший по другую сторону подиума мужчина, который показывал на меня пальцем и смеялся», — отметила Макэвой.

На размещенных кадрах она продемонстрировала, как пытается починить неисправность гардероба. Инфлюэнсерша попробовала перевязать грудь лентой.

В августе сообщалось, что блогерша Эшли (фамилия неизвестна) с никнеймом @_ashleyjoyyy надела откровенный наряд и оконфузилась во время похода в кино. Она приобрела облегающий розовый комбинезон из полупрозрачной ткани с мини-шортами британского бренда Poster Girl. Когда девушка отправилась в туалет, верхняя часть одежды лопнула, поставив ее в неудобное положение.