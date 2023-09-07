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19:53, 7 сентября 2023Бывший СССР

Появилось видео удара четырьмя бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в районе Работино

«Военное обозрение» опубликовало видео удара четырьмя ФАБ-500 по позициям ВСУ

Российская армия нанесла удар четырьмя бомбами ФАБ-500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино в Запорожской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Военное обозрение».

В сообщении говорится, что поражение наступающим подразделениям украинской армии нанесли при помощи унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК).

Ранее в сети появилось видео точного попадания FPV-дроном по бойцу ВСУ с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin. Украинский военный находился на верхних этажах здания в момент обнаружения российским оператором беспилотников.

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    Алевтина Запольская
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