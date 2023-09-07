Появилось видео удара FPV-дроном по бойцу ВСУ с ПТРК Javelin

«Судоплатов» показал видео уничтожения бойца ВСУ с ПТРК Javelin ударом FPV-дрона

В сети появились кадры точного попадания FPV-дроном по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin. Видео показал Telegram-канал «Судоплатов».

Украинский военный находился на верхних этажах здания в момент обнаружения российским оператором беспилотников. На кадрах видно, как он подбегает к оружию незадолго до нанесения удара.

FPV-дрон отлетел от здания для прицеливания, позже оператор снял точный прилет беспилотника в одно из окон дома, после чего взрывная волны вытолкнула облако дыма по линии этажа.

Ранее появилось видео поражения блиндажа украинской армии FPV-дроном недалеко от Соледара. Блиндаж, в который периодически прятался личный состав ВСУ, определила разведка 200-й бригады Вооруженных сил РФ.

