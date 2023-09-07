Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 7 сентября 2023Бывший СССР

Появилось видео удара FPV-дроном по бойцу ВСУ с ПТРК Javelin

«Судоплатов» показал видео уничтожения бойца ВСУ с ПТРК Javelin ударом FPV-дрона

В сети появились кадры точного попадания FPV-дроном по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin. Видео показал Telegram-канал «Судоплатов».

Украинский военный находился на верхних этажах здания в момент обнаружения российским оператором беспилотников. На кадрах видно, как он подбегает к оружию незадолго до нанесения удара.

FPV-дрон отлетел от здания для прицеливания, позже оператор снял точный прилет беспилотника в одно из окон дома, после чего взрывная волны вытолкнула облако дыма по линии этажа.

Ранее появилось видео поражения блиндажа украинской армии FPV-дроном недалеко от Соледара. Блиндаж, в который периодически прятался личный состав ВСУ, определила разведка 200-й бригады Вооруженных сил РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости