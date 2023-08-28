Уничтожение блиндажа ВСУ под Соледаром попало на видео

Российские военные 200-й бригады уничтожили блиндаж ВСУ под Соледаром FPV-дроном

Российские военные поразили блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном недалеко от Соледара. Момент его уничтожения попал на видео, его публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Разведка 200-й бригады Вооруженных сил РФ рядом с украинским наблюдательным пунктом определила блиндаж, в который периодически прятался личный состав ВСУ во время работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерии.

На кадрах запечатлена работу оператора дрона, в результате которой блиндаж был уничтожен.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ понесли значительные и бессмысленные потери, обороняя Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар, что снизило возможности армии страны при контрнаступлении.