Финский президент предупредил о риске применения ядерного оружия на Украине

Президент Финляндии предупредил о риске применения ядерного оружия на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине, а также о риске применения ядерного оружия. Его слова приводит финский портал Yle.

Ниинисте заявил, что серьезно относится к угрозе применения ядерного оружия. «Если будет применено ядерное оружие — это конец», — сказал он.

Финский президент признался, что пока что не видит разрешения конфликта на Украине. На вопрос журналиста о том, как Ниинисте относится к возможным ударам Украиной по российской территории финским оружием, он ответил, что его используют только в оборонительных целях.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб рассказал, что именно нужно для начала переговоров России с Украиной. По его мнению, для этого надо надавить на Киев и Москву.